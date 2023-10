"Il ballo delle rondini": Ignazio Ferlito torna in libreria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ignazio Ferlito, il giovane scrittore palermitano torna negli scaffali dopo il romanzo d'esordio "Natale è un giorno come tutti gli altri". Questa volta, dopo le travagliate avventure di Renzo, in questa piccola raccolta di racconti, l’autore dispone con cura nel tavolo da gioco comune di queste storie, personaggi che si ritrovano a giocare una partita contro lutti, cecità, abbandono, malattie e perfino una guerra, ma che si rivelano solo metafore dell’imprevedibilità della vita, piccoli incidenti di percorso, e che i protagonisti la vera partita, più o meno abilmente, la giocano entro i confini della propria anima. Ne La rosa dai petali di cristallo e Il ballo delle rondini, la violenza e il tormento delle emozioni dei protagonisti si scontrano con un destino placido e a tratti non curante, ma che nella prefazione, con la quale formano un trittico di storie a sé stante, trova una conclusione e una morale che abbraccia anche il resto delle storie: che ogni tratto di vita per quanto screziato da disgrazie vale la pena di essere vissuto con l’emozione di un primo ballo. La raccolta (con la copertina realizzata dal pittore Spagnolo Juan del Pozo) è ordinabile in formato cartaceo presso tutte le librerie del territorio e acquistabile online, anche in formato ebook, nei siti Ibs, Mondadori, Feltrinelli, Libreria Universitaria e Amazon.