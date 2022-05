Ida Platano piange disperata a Verissimo, poi parla dell'amore immenso per Riccardo

Un'intervista difficile quella di Silvia Toffanin a Ida Platano. La dama di Uomini e Donne un po' per l'emozione un po' per il racconto della sua vita si è lasciata prendere dall'emozione e le lacrime hanno iniziato a bagnare il suo volto. Come sempre, nel salotto del pomeriggio di Canale 5, il dialogo tra la conduttrice e l'ospite è preceduto da un video, in questo caso è stato un riassunto della sua vita amorosa così complessa e così sofferta.

Chi segue Uomini e Donne ha imparato a conoscere Ida, le sue lacrime e la sua estrema dedizione all'amore. La storia d'amore con Riccardo ha scandito per anni gli incontri pomeridiani del programma. Per entrambi un amore grande, quasi irraggiungibile, che però si è concluso nel peggiore dei modi: con liti e poi indifferenza per ben due anni. Dopo questo lungo periodo distanti gli ex si sono rincontrati, poche settimane fa, di nuovo nel dating show di Maria De Filippi. E in quell'occasione qualcosa è successo: vecchie emozioni sono tornate a galla, gli sguardi che si incrociano, le mani che si sfiorano e l'amore rimasto in sospeso che torna a bussare al cuore.

Purtroppo il riavvicinamento non è andato bene e il risultato è stato quasi devastante, liti e urla proprio come due anni fa. L'intervista però è stata precedente rispetto agli ultimi sviluppi quindi Ida si mostra innamorata e propensa a ricostruire la sua storia d'amore con Riccardo, arriva a definire quello che prova per lui un "amore immenso".

La storia di Ida

Ida è nata a Palermo (ma si è trasferita a Brescia che era appena maggiorenne) e ha sei fratelli, adesso i rapporti sono buoni, si parlano al telefono, ma non sono più legati come un tempo. La sua è stata un'infanzia difficile, ha iniziato a lavorare a 13 anni e il suo sogno era o fare la parrucchiera o la hostess di volo. Per mancanza di possibilità non ha mai potuto provare a diventare hostess e quando si è innamorata per la prima volta poco dopo si è dovuta sposare, non fu un'imposizione, ma come spiega la dama: "Io non ho scelto di sposarmi perché ero obbligata, ma perché a quel tempo non si poteva convivere, c'era un pensiero all'antica". Lui è stato il suo "primo tutto", "ero innamorata, ma l'amore vero l'ho scoperto dopo - spiega Ida - sono cresciuta insieme a lui, con lui sognavi dei figli, non sono mai arrivati, ci sono stati delle piccole cose che mi hanno portato a chiudere il matrimonio".

Un anno e mezzo dopo è arrivato Samuele, il suo bambino, che adesso ha 11 anni. Anche in questa situazione si è trovata da sola, il bambino non ha mai conosciuto il padre, questo è stato motivo di sofferenza per lei, ma adesso guardando Samuele sa che non ha fatto la scelta sbagliata, è la sua gioia più grande: "È stata la decisione più bella della mia vita, io dico che ho fatto di giusto solo questo".

Parlando della sua infanzia Ida si è commossa molto. Ha ricordato un periodo che ha lasciato dei segni indelebili: "Sono stata poco bambina, dono dovuta crescere in fretta", ha detto tra le lacrime e i singhiozzi.

Ida e Riccardo

Interessante scoprire quale fosse il pensiero di Ida prima della lite furiosa nello studio di Uomini e Donne. L'intervista probabilmente è stata fatta il giorno dopo la famosa cena e Platano parla di Riccardo come del suo ritrovato amore, su cosa provi lui non si è mai sbilanciata, ma dalle parole che ha riservato all'ex sembra quasi incredibile che la storia abbia avuto un tale epilogo.

"Come ho sofferto per lui mai, per me è stato un colpo di fulmine, poi il sentimento è iniziato a crescere, crescere è diventato sempre più grande. Io per lui provo un amore immenso, lui non so cosa provi però so che è tanto orgoglioso, però penso che provi per me qualcosa. Non c'è stato nessun bacio ma spero che ci sarà", queste le parole di Ida su Riccardo.

fonte Today.it