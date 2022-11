I palermitani Friscia e Lipari con Ibrahimovic, lo strano trio di Striscia la notizia

Stasera saranno chiamati a tenere a bada un "collega" d'eccezione che risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, poi andranno avanti fino a dicembre e successivamente torneranno a febbraio alla conduzione di "Striscia la notizia". Il vento palermitano rappresentato da Sergio Friscia e Roberto Lipari soffia forte sul tg satirico di Canale 5. E i due siciliani si raccontano in un'intervista al sito di Tv, sorrisi e canzoni.

"I siciliani sono fatti così, gli dici di portare qualcosa e loro arrivano con dieci vassoi di cannoli. E siamo molto felici di tornare anche dal 13 febbraio all?11 marzo", dice Friscia, commentando il "rinnovo" alla conduzione del programma di Antonio Ricci. "Per noi è un onore raddoppiare e credo che i cannoli siano la causa. La nostra carriera si fonda sulla corruzione a suon di dolci", aggiunge Lipari.

Inevitabile, nell'intervista, un passaggio sulle origini dei due. Lipari confessa di sentirsi ancora palermitano doc "nel tifo: forza Palermo! E nella capacità di passare subito da un argomento triste a uno allegro, che poi è anche lo spirito di Striscia". Friscia gli fa eco: "Il palermitano anche nel dramma si rimbocca le maniche e prova a sorridere, cercando il lato positivo. Il siciliano è molto ?pop? nel modo di porsi, ha una comicità e un linguaggio che arrivano più facilmente al pubblico".

Ma per condurre "Striscia" c'è da stare a Milano. E pare che il soggiorno lombardo non dispiaccia. "Non l?avrei mai detto, ma mi piace il risotto alla milanese", si meraviglia Friscia. "Sì, ma ci metti sopra le sarde!", precisa Lipari, aggiungendo che "Milano è la città in cui mi trovo meglio, è molto accogliente". "Ci credo, è piena di palermitani, pugliesi e napoletani", chiosa Friscia.