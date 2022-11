"Ha firmato per il Palermo": Ibrahimovic in tv con la sciarpa rosanero al collo

"Zlatan Ibrahimovic ha firmato per il Palermo". Si è conclusa con questa esclamazione la puntata di ieri di Striscia la notizia, che ha visto grande protagonista il campione svedese del Milan. Ibra, 41 anni, si è presentato dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 e si è accomodato tra i due conduttori, entrambi palermitani, ovvero Roberto Lipari e Sergio Friscia.

Il video della puntata

Il tempo di lanciare il servizio di Vittorio Brumotti, qualche commento e un paio di battute, poi Ibrahimovic ha presentato la nuova edizione del suo libro, Adrenalina: "Il mio capitolo preferito - ha detto - è quello dedicato a Mino Raiola, che è stato importante per me, mi manca e mi mancherà per tutta la vita. La famiglia? Per me la famiglia è tutto. Quando hai dei figli, diventi un uomo. Perché hai responsabilità di altre vite". Appena ha finito il suo discorso Sergio Friscia ha chiesto a Ibra di firmargli una copia del libro.

Ma subito dopo l'autografo, lo stesso Friscia ha esclamato: "Ce l'abbiamo fatta, Robè. Zlatan Ibrahimovic ha appena firmato un contratto per il Palermo!". La puntata è terminata con i due conduttori che hanno messo al collo dell'attaccante la sciarpa rosanero. Ibra ha partecipato allo scherzo, prima allargando le braccia fingendo incredulità per poi lasciarsi andare a un sorriso divertito.