Ai "Soliti ignoti" coppia di Bagheria vince 100 mila euro, Amadeus: "Forza Palermo"

Colpaccio di due bagheresi a I Soliti Ignoti, trasmissione di Rai 1 presentata da Amadeus. Giovanni e Manuela Franzino, marito e moglie, hanno vinto 100 mila euro indovinando il parente misterioso e compiendo un percorso netto di 250 mila euro. Amadeus ancora una volta ha approfittato dell'occasione per mandare i saluti ai palermitani ricordando le sue origini (i suoi genitori sono nati a Palermo) e dicendo di provare per loro un grande affetto.

Tra gli otto misteriosi ignoti del 14 marzo c'era anche l’allenatore della Nazionale Femminile di Volley, il proprietario di un vivaio di piante acquatiche e il titolare di un’azienda di orologi di lusso. Marito e moglie, che a inizio puntata sono stati accolti da Amadeus con un "Forza Palermo", hanno accostato perfettamente i mestieri ai rispettivi ignoti, conseguendo l’en plein.

Al round finale hanno raccolto il massimo del montepremi disponibile: 250 mila euro. Per minimizzare i rischi, Giovanni e Manuela hanno optato per tutti gli aiuti. Il parente misterioso era il papà di uno degli ignoti e i due bagheresi sono riusciti a "trovare" sua figlia e a intascare 100 mila euro in gettoni d’oro.