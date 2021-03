I protagonisti di "Ciao Darwin" in diretta streaming su Videosicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alcuni dei protagonisti di quella puntata di "Ciao Darwin" ovvero, le star della tv, si ritroveranno in diretta streaming il 26 marzo con inizio alle 21.45, sulla pagina facebook di Pubbljmage Tv sul canale You Tube Giusy Randazzo e in diretta sul canale 93 del digitale terrestre Videosicilia e sul canale 19 Tele Radio Sciacca in contemporanea con la messa in onda del programma e ancora una volta Alessandro Cecchi Paone a fare da capitano alla diretta streaming insieme al gruppo. Un'idea, questa della diretta streaming per ricordare aneddoti e situazioni di quella puntata (andata in onda il 17 maggio del 2019), nata da una idea della conduttrice Tv Giusy Randazzo che insieme ad altri protagonisti siciliani, Sebastiano Anello e il lottologo Cristian Alaimo protagonista della macchina del tempo partecipò a quella trasmissione in rappresentanza delle star delle TV. Giusy Randazzo è una delle più note conduttrici siciliane.

Tra i suoi successi il film "vite perdute", "Grimaldi" "Il consiglio D'egitto" e tanto altro, fra i quali la partecipazione alla nota trasmissione di Maria De Filippi "Uomini e donne" e la conduzione decennale del talk sportivo "Centrocampo" sul canale 93 del digitale terrestre in Sicilia e su Sky. Venerdi, in diretta streaming insieme alla Randazzo ci saranno il cantautore Gianni Drudi, l'imitatore e trasformista Andrea Bellotti, il giornalista Pietro Bevilacqua, il conduttore David Guarnieri, la sexy star Alessia Bergamo, l'uomo gatto Gabriele Sbattella, la conduttrice televisiva Stefania Galli e il mago Cristian Alaimo.

