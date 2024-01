I NoiDue sbarcano con "Dimmelo" su Prime Video insieme a Maria Turchi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal 2 gennaio, su Prime Video, sarà disponibile “Dimmelo”, il corto d'esordio dei NoiDue, duo artistico composto da Anthony Calamia e Maria Paola Cimò, da diverso tempo attivi sui social con vari contenuti multimediali. Anche in quest’opera, Anthony e Maria Paola hanno ricoperto tutti i ruoli necessari per la realizzazione del cortometraggio: dalla sceneggiatura alla recitazione; dalle riprese, dove i due si sono alternati dietro la macchina da presa, alla fase di post produzione. Il cortometraggio, della durata di 25 minuti, è liberamente ispirato al romanzo di Barbara Fabbroni L’amore all’improvviso”, edito da Armando Curcio Editore, ed è riconducibile al genere sentimentale/psicologico/drammatico. Insieme ai NoiDue, per la prima volta, ha recitato la piccola Maria Turchi, talentuosa figlia di Carmen Russo e del maestro Enzo Paolo Turchi. Particolare attenzione è stata dedicata alla musica principale, “Tema di Dimmelo”, firmata ed eseguita da due musicisti italoamericani che vantano numerose collaborazioni con artisti di fama internazionale: il maestro Alex Alessandroni Jr. e il maestro Giuseppe Patanè, alias Mr. Fellini. Il cortometraggio sarà disponibile anche sul mercato estero: negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e in alcune parti della Cina, dell’Austria e del Canada.

“Siamo emozionatissimi per l'uscita del corto su Prime Video”, affermano i NoiDue. "Dimmelo è frutto di un amore intenso per il nostro progetto. Ci siamo moltiplicati rivestendo tutti i ruoli tecnici e artistici pur di realizzarlo. Adesso che "Dimmelo" è anche vostro, vi chiediamo di guardarlo non soltanto come film in sé, ma cogliendo anche il lavoro e la fatica di due ragazzi che hanno creduto fortemente nel loro sogno. NoiDue è la magia di una mano stretta nell'altra, capace di sprigionare una forza incredibile. Speriamo di poter arrivare ai vostri cuori e di condividere con voi quello che per NoiDue è un meraviglioso traguardo. Ringraziamo gli artisti che ci hanno accompagnato in questo percorso e che hanno creduto in NoiDue sin dal primo momento. Barbara Fabbroni, che ci ha affidato il suo romanzo "L'amore all'improvviso", opera da cui è liberamente tratto il corto, accordandoci la massima libertà d'espressione. I maestri Alex Alessandroni Jr. e Mr. Fellini, che hanno firmato ed eseguito la musica principale, consentendoci di amare "Dimmelo" anche a occhi chiusi. Carmen Russo e il maestro Enzo Paolo Turchi, per aver accolto la nostra proposta di fare interpretare, per la primissima volta, un ruolo da attrice alla figlia Maria, che con la sua dolcezza e il suo talento ci ha permesso di chiudere in bellezza l'entusiasmante e complessa avventura di "Dimmelo". La storia è ambientata ai giorni nostri e narra dell’incontro tra il facoltoso Benjamin Ferri e Sveva Castellani, giovane avvocato dall’aspetto singolare. Tra i due è amore a primo sguardo e gli occhi, si sa, non mentono mai, ma non sempre dicono tutto…