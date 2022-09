Autunno con Miriam Leone sul set a Palermo per "I Leoni di Sicilia", ecco i luoghi delle riprese

Dopo Marsala e Trapani, Palermo si appresta a diventare il set della saga Florio "I Leoni di Sicilia", adattamento in serie tv per Disney+ del bestseller di Stefania Auci. Da un'ordinanza comunale dello scorso 16 agosto si apprende che le riprese si svolgeranno da metà ottobre fino a metà dicembre in diverse zone e palazzi del centro storico. L'impatto sul traffico dovrebbe essere limitato, se non per alcuni divieti di sosta.

Gli attori: da Miriam Leone a Michele Riondino

Diretta dal regista Paolo Genovese, l'epopea di una delle famiglie che hanno segnato la storia della Sicilia nell'Ottocento sarà interpretata da Miriam Leone nei panni di Giulia Portalupi. moglie di Vincenzo Florio, ruolo affidato a Michele Riondino. Tra gli attori anche Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, moglie di Paolo Florio, che sarà interpretato da Vinicio Marchioni. Eduardo Scarpetta sarà Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia sarà Ignazio Florio (fratello di Paolo), Ester Pantano avrà il ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata quello di Giovanna D'Ondes.

Dove saranno girate le scene

Edifici e scorci del centro storico mozzafiato. La produzione ha scelto angoli suggestivi per le riprese. Miriam Leone e colleghi gireranno a Palazzo Comitini, a Palazzo Ganci Valguarnera, a Palazzo dei Normanni, a Palazzo Mirto, Palazzo Alliata di Villafranca e la Chiesa dello Spasimo. Tra le strade in cui sono previsti ciak ci sono invece: piazza Pretoria, piazza Bellini, piazza Villena (Quattro Canti), via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, piazza Verdi, via Ruggero Settimo, nel tratto compreso tra via Mariano Stabile.

I divieti di sosta

Ai mezzi della produzione saranno consentiti l'accesso e la sosta in alcune strade attorno ai monumenti in cui verranno girate le scene. In più ci sarà un campo base fisso a piazza Marina dal 15 ottobre al 17 dicembre, dove potranno sostare soltanto i mezzi della troupe. Qui sarà infatti in vigore il divieto di sosta. Stessa modalità in via Dante nel tratto compreso tra il civico 165 sul lato destro del senso di marcia fino a vicolo Malfitano. Sarà vietato parcheggiare anche in piazza Sett'Angeli-via dell'Incoronazione.