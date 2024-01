I-fest international film festival 24 a Palermo con l’evento speciale dedicato al grande cinema orientale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

i-Fest International Film Festival, in attesa della prossima edizione programmata ad aprile, inizia il nuovo anno di appuntamenti culturali cinematografici il 24 gennaio a Palermo, con l’evento speciale dedicato al grande cinema orientale. Al Cinema Vittorio De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa, in collaborazione con The Japan Foundation e l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, i-Fest presenta il capolavoro L’intendente Sanshō (山椒大夫/Sanshō Dayū) di Kenji Mizoguchi, vincitore del Leone d’Argento - il terzo consecutivo per il regista giapponese - alla XV Mostra del Cinema di Venezia. Mercoledì 24 gennaio alle 20.30 (ingresso gratuito), un appuntamento imperdibile con la storia del cinema in una grandiosa nuova versione restaurata, da Kadokawa Corporation e dalla Film Foundation fondata da Martin Scorsese, in collaborazione con The Japan Foundation, in lingua originale con sottotitoli. Tratto da una nota leggenda popolare nipponica, L’intendente Sanshō (Giappone, 1954 - 126’) è una potente parabola umana e politica, dove chi è vessato saprà vendicarsi dei suoi carnefici in nome di una giustizia morale che ancora non apparteneva alla società giapponese dell'epoca. Un'opera di denuncia, ancora oggi attuale, in favore dell'uguaglianza e della misericordia tra i popoli. Sono circa una novantina i film girati da Kenji Mizoguchi, dei quali però circa i due terzi sono andati perduti o sono ridotti a brandelli finendo quindi, in un’ideale classificazione cronologica, sotto la definizione di “frammentario”. Mizoguchi è uno dei più importanti ed influenti registi giapponesi che hanno fatto la storia del cinema, insieme ad Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu, Kon Ichikawa, Nagisa Oshima (per citare solo i più famosi). I film di Mizoguchi sono opere di ieratica perfezione visiva e formale che hanno quasi sempre al centro meravigliosi personaggi femminili, figure allo stesso tempo fragilissime e rocciose, in perpetua lotta contro le costrizioni sociali della società patriarcale giapponese e capaci di straordinari slanci morali, spesso decisivi per la salvezza dei propri uomini, siano essi figli, genitori, mariti o amanti. Il film, inserito nell’ambito della rassegna Orient Express, sarà introdotto dalla Responsabile dell’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, Ayumi Kamuro. Il Festival, organizzato da Italian Film Institute e da White Side Group, con la direzione artistica di Giuseppe Panebianco e la direzione operativa di Glauce Valdini, si svolge sotto il patrocinio ed in collaborazione con: Mic – Ministero della Cultura, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Parlamento Europeo, Italian Film Institute, CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia, SIAE, Enit, Istituto di Cultura Giappone Comune di Palermo, Regione Siciliana - Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo e Sicilia Film Commission, ed in Media Partnership con Rai Cinema Channel, MyMovies, LongTake. Maggiori informazioni: www.i-fest.it i-Fest International Film Festival 2024 - Palermo 24 gennaio 2024 - ore 20.30 Cinema Vittorio De Seta > Cantieri Culturali alla Zisa - ex Officine Ducrot (Via Paolo Gili, 4 – Palermo) Ingresso gratuito info@i-fest.it +39 3386322770