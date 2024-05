“I colori delle note”, la collettiva d’arte di un gruppo di pittori siciliani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tra il 14 e il 21 maggio 2024 a Palermo si è svolta la collettiva d’Arte “I colori delle note”, presso il Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti. Ad esporre i quadri sono stati gli artisti siciliani del “Gruppo colorato”. L’ obbiettivo della mostra è stato trovare una connessione tra due tipi di arte differenti: la pittura e la musica. Infatti ogni artista si è ispirato ad una specifica opera musicale (citata nella descrizione) e ogni quadro ha un richiamo (esplicito o implicito) alla musica. Alcuni artisti hanno associato ad un’opera musicale un’immagine concreta.

Vi era ad esempio un quadro raffigurante una pianta in piena fioritura, ispirata a “La Primavera “di Vivaldi. Altri artisti hanno presentato musicisti o ballerini, oppure hanno abbinato una figura femminile ad elementi musicali. Particolarmente suggestiva è l’opera di Maria Teresa Canalella, in cui vi è un volto di una donna con fiori e un pentagramma ondulato, che crea una continuità con i capelli di lei. Altrettanto suggestivo il dipinto di Genziana Buttitta in cui da un fondo multicolore (che ricorda l’arcobaleno) emerge il contorno dorato di un violino. Particolarmente curioso è stato un quadro inspirato al Gattopardo e in particolare al ballo tra Tancredi e Angelica. Sulla tela di questo dipinto vi è un piccolo abito, ispirato al vestito indossato da Angelica /Claudia Cardinale nel celebre film di Luchino Visconti. Inoltre può spiccare per originalità l‘opera di Francesca Gucciardi, alla cui tela è attaccato un vero violino. In conclusione questa mostra oltre ad essere l’occasione per apprezzare l’arte, la musica e la creatività, può essere spunto per riflettere sull’unicità di ogni individuo. Infatti ogni quadro così come ogni persona, ha una propria unicità e bellezza.