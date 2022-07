Voli cancellati, come difendersi e richiedere il rimborso: il vademecum per i passeggeri

In aiuto a chi si è visto rovinata la vacanza per via della cancellazione del proprio volo, episodi in questi giorni molto frequenti negli scali italiani, scende in campo Adiconsum Palermo Trapani. L’associazione consumatori del mondo Cisl, infatti, avvisa tutti i passeggeri che sono incappati in questo disagio causato spesso dalla carenza di personale nelle compagnie aeree aggravata dalla pandemia (molte hanno ridotto le unità), su quali sono le possibili azioni per difendersi da questi disservizi.

“Restano ferme le garanzie previste dalla normativa comunitaria per tutti coloro che subiranno la cancellazione del proprio volo senza il corretto termine di preavviso, o il ritardo prolungato del volo, o ancora il negato imbarco - spiega il responsabile di Adiconsum Palermo Trapani Antonio Rocco - e rientrano tra queste misure il rimborso delle spese a carico della compagnia aerea relative al pernottamento, al pasto, allo spostamento da e verso l’aeroporto, nonché la riprotezione su un volo alternativo che presenti determinate caratteristiche e, in taluni casi, anche il riconoscimento di un indennizzo per il disagio subito”.

Adiconsum invita chi dovesse trovarsi in una di queste situazioni a rivolgersi all’associazione presso la sede di Palermo in via villa Heloise 10, o presso la sede di Trapani in piazza Ciaccio Montalto 27, oppure via mezzo email all’indirizzo: palermotrapani@adicosum.it.

“Bisogna ovviamente conservare tutti i titoli di viaggio e avere tutte le informazioni necessarie sul da farsi dai nostri legali. La repentina ripresa del settore turistico, ha favorito l’incremento dei viaggi e di conseguenza anche dei voli, ma ciò tuttavia ha trovato impreparate le compagnie aeree che, a causa della pandemia, ha drasticamente ridotto il personale, non riuscendo oggi a garantire il gran numero di voli prenotati”.

L’Enac, autorità garante ha invitato i responsabili delle Direzioni Aeroportuali a creare dei punti informativi e di prima assistenza, tra cui assicurare la presenza di taxi e di mezzi d trasporto pubblico. Il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana conclude: “è un momento molto particolare per gli utenti e i consumatori in genere. I sistemi sociale, economico, dei trasporti, sono provati dalla pandemia, e allora bisogna affidarsi a chi è in grado di tutelare i diritti dei cittadini, il sindacato e le sue associazioni. Rivolgersi ad Adiconsum in questi casi aiuta a recuperare quanto si è perso anche in termini di disagi vissuti”.