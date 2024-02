Il dopo Festival fra teatri e palazzetti: tutti i concerti a Palermo dei cantanti in gara a Sanremo

Spenti i riflettori dell'Ariston, si accendono quelli di palazzetti e teatri. Non solo nel resto d'Italia, da Roma a Milano, ma anche a Palermo, dove reduci dall'ultimo Festival di Sanremo, alcuni dei cantanti in gara porteranno le loro tournée. Da Annalisa a Mamhood, passando per Fiorella Mannoia, Il Volo e Diodato, la lunga stagione dei concerti inizia proprio quando la più importante competizione canora viene archiviata. Molti degli eventi saranno raggruppati sotto il cappello del Dream Pop Fest Palermo, una kermesse organizzata ogni estate da Puntoeacapo, altri invece no, vivranno di vita propria. Nelle prossime settimane intanto saranno annunciati nuovi live: massimo riserbo al momento, anche se il pubblico spera che a Palermo possano arrivare la vincitrice Angelina Mango e anche Irama e Ghali.

Tra gli appuntamenti confermati, la più attesa è certamente lei: Annalisa. La cantautrice ligure, che all'Ariston ha portato "Sinceramente" piazzandosi al terzo posto, il prossimo 27 luglio sarà ai Cantieri Culturali alla Zisa per una tappa del Dream Pop Fest Palermo. "Tutti nel vortice Palasport", questo il nome del tour, toccherà le principali città italiane e il suo primo live sarà all'Arena di Verona. Indiscussa regina del pop (solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 34 Dischi di Platino e 14 Oro), nella sera dedicata alle cover ha portato la sua versione di "Sweet Dreams (are made of this)" degli Eurythmics, accompagnata dalla Rappresentante di lista e dal Coro Artemia, stregando letteralmente il pubblico.

Il Velodromo, invece, apre le porte al trio da "Capolavoro", così come hanno chiamato il brano con cui si sono presentati alla competizione canora aggiudicandosi l'ottavo posto. Il Volo, infatti, sarà in concerto il 13 luglio sul palco dell'impianto sportivo di via Lanza di Scalea intitolato a Paolo Borsellino. L'appuntamento è un'altra delle tappe del Dream Pop Fest, organizzato da Puntoeacapo, con direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Con Stef Burns, per la serata cover del Festival, hanno portato un brano immortale dei Queen, "Who wants to live forever", non deludendo le aspettative.

Dopo essersi aggiudicato per ben due volte il primo posto (nel 2019 e nel 2022 con Blanco), Mahmood a questo giro ha sfiorato la top 5, fermandosi al sesto posto. Ma il pubblico lo ama e così porterà la sua "Tuta gold" in giro per stadi e palazzetti di tutta Europa. A Palermo sarà il 21 agosto, anche stavolta ospite del Dream Pop Fest: sul palco del Teatro di Verdura porterà in tour il suo nuovo album "Nei letti degli altri", una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti che racconta nuovi lati e nuovi modi di fare musica. La stessa che aveva Lucio Dalla e a cui Mamhood ha dedicato la serata cover: all'Ariston ha infatti portato "Come è profondo il mare", accompagnato dai Tenores di Bitti.

Altra grande protagonista attesa è Fiorella Mannoia che con "Mariposa" si è portata a casa il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo in gara al Festival di Sanremo 2024. Sul palco del Teatro di Verdura, il 10 agosto porterà il suo nuovo tour che la vedrà affiancata da un'orchestra sinfonica in un importante anno: quelle delle sue 70 candeline. L'occasione, anche stavolta, è quella del Dream Pop Fest, e sarà la prima volta che l'artista romana sarà accompagnata da un'orchestra sinfonica durante uno dei suoi live. Una maestra della musica italiana, arrivata al 15esimo posto, che a Sanremo ha dato lezioni di palco: non ultima quella con Francesco Gabbani. Il medley ("Occidentali's Karma" e "Che sia benedetta") ha riportato indietro al 2017 quando la Mannoia si è piazzata al secondo posto, davanti al cantautore che l'anno prima aveva vinto tra le nuove proposte.

Finita l'estate, anche Diodato sarà in concerto a Palermo. Dopo aver portato all'Ariston "Ti muovi", una rappresentazione del legame indissolubile tra l'emozione e il movimento interiore che si riflettono anche all’esterno, l'artista tra i più apprezzati nel nuovo pop italiano sarà il 23 ottobre al Teatro Golden, dopo i live internazionali in Europa, America e Cina. Nel 2020 ha vinto il Festival di Sanremo con "Fai rumore", quattro anni dopo il ritorno conclusosi alla 13esima posizione. Non sarà però dimenticata la sua esibizione dedicata a Fabrizio De Andrè a 25 anni dalla sua morte: all'Ariston, infatti, "Amore che vieni amore che vai" ha risuonato in una emozionante tributo accompagnato dalla voce di Jack Savoretti.