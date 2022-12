Da Carini alla Zisa, tutte le fortezze palermitane nella guida ai castelli della Sicilia occidentale

Dal Castello di Battalari di Bisacquino, passando dalla Zisa o da Carini, fino a quello di Vicari. Sono 56 i castelli della provincia di Palermo censiti in CastleMap, una guida dedicata proprio alle antiche fortezze della Sicilia occidentale.

In distribuzione gratuita negli aeroporti siciliani e nei punti d’informazione al turismo, la CastleMap è la prima ed unica mappa cartacea dedicata ai castelli siciliani. Edita da PassioneSicilia Edizioni, sfogliabile anche online. Un'iniziativa che, ha lo scopo di fare conoscere angoli meravigliosi della Sicilia al turista, non solo a chi arriva da fuori dell’isola ma anche a quel turista di prossimità che vuole esplorare nuove mete del territorio o organizzare una giornata diversa alla scoperta di piccoli borghi.

La CastleMap contiene più di 100 castelli della Sicilia Occidentale, di epoche diverse e molti dei quali ancora in ottime condizioni. Il tutto accompagnato da appositi spazi che offrono al turista degli spunti per organizzare delle escursioni noleggiando qualche mezzo e gustare i prodotti tipici del territorio, tra ristoranti, pizzerie, pub, bar, pasticcerie, birrifici. Un pacchetto completo per il turista che può visitare il castello presente nella mappa, sapendo in partenza se si tratta di un luogo pubblico, privato, in buone condizioni o un rudere e il suo secolo di costruzione, e che può organizzare il suo piano turistico con i suggerimenti tra le diverse categorie presenti.

"Da anni lavoriamo nel mondo del turismo realizzando prodotti editoriali diversi dai soliti prodotti in commercio – dichiara Nino Messina editore di PassioneSicilia Edizioni – riscontrando un notevole interesse soprattutto verso le nostre mappe che, anche se legate allo stereotipo di 'vecchio' perché di carta, realizzate con una grafica moderna, gratuite, oltre che cartacee anche sul web, offrono al turista la possibilità di conoscere la Sicilia sotto vari aspetti e nelle diverse sfaccettature del turismo che negli anni si è trasformato verso diverse tendenze come il turismo esperienziale, in forte aumento nell’ultimo periodo. Ecco perché, nei vari punti di distribuzione, le nostre mappe vanno a ruba. In pausa causa Covid – conclude Messina – diversi progetti vedranno la luce nel prossimo 2023. Nuove mappe saranno a disposizione dei turisti in arrivo in Sicilia cercando, nel nostro piccolo, di aiutare la destagionalizzazione del turismo siciliano che i numeri danno in forte crescita".