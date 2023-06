Il gruppo folkloristico "Trinacria Bedda" di Monreale alla sagra della "vastedda cu sammucu"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Buonasera puoi pubblicare quanto segue? Ieri il gruppo Folkloristico Trinacria Bedda di Monreale si è esibito a Troina in provincia di Enna in occasione della "Sagra della Vastedda cu sammucu". È una Focaccia tipica prodotta esclusivamente a Troina può essere assaporata e gustata tra Maggio e Giugno in occasione della fioritura del Sambuco, pianta arbustiva delle caprifoliacee che cresce spontanea o coltivata; i fiori bianchi e molto profumati vengono impegnati per aromatizzare e insaporire questa tipica focaccia; essi sono un elemento indispensabile per la sua buona riuscita.

E' stato un pomeriggio intenso di folklore e di condivisione insieme ai Gruppi folcloristici La Musetta di Troina e il Gruppo La Madonnina di Messina. I tre gruppi hanno partecipato insieme alla sfilata per la città di Troina tra gli stand che hanno proposto il meglio dei prodotti siciliani per poi passare in piazza dove ogni gruppo si è esibito sul palco. La presidente Patrizia Terzo sottolinea: "Il meglio del folklore siciliano è proprio quando insieme si conoscono altri gruppi folkloristici, si fanno nuove amicizie e si diffonde e si condivide la propria cultura tradizionale siciliana".