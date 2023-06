Musica, grandi successi per gli allievi dell'associazione Praeludium

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un enorme successo per gli allievi dell'Associazione Praeludium di Palermo che si sono distinti, anche quest'anno, con risultati sorprendenti. Assegnati 10 primi premi ed 1 secondo premio al VI Concorso Internazionale Musicale "Valle dello Jato", tenutosi dal 25 al 28 Maggio 2023, presso la suggestiva location Real Cantina Borbonica di Partinico. Una straordinaria dedizione ed attenzione che mostra i suoi risultati frutto di una solida educazione musicale e di un percorso ad hoc.

Ecco i premiati: I premio 98/100 Maria Grazia Fiorica: chitarra classica I premio 98/100 Mattia Alesi: chitarra classica I premio 98/100 Giuseppe Fazio: chitarra classica I premio 99/100 Leonardo Massa: pianoforte I premio 99/100 Samuele Puccio: pianoforte I premio 99/100 Matthias Georges: batteria I premio 99/100 Roberto Romanelli: batteria I premio 97/100 Matteo Gelardi: batteria I premio 95/100 Miriam Rosso: canto II premio 94/100 Giovanni Lipari: canto I premio 96/100 Maria Chiara Capurso: canto Grandi soddisfazioni anche per i Maestri sempre felici e pronti per accompagnarli in ogni loro scelta e di assecondare la curiosità nell'esplorare le tante realtà Palermitane e non. I Maestri ringraziano: Alessandro Profita (chitarra classica), Agnese Ferrari (chitarra classica), Federica Mallia (pianoforte), Maria Elisabetta Trupiano (canto), Andrea Chentrens (batteria), Gioele Zerbo (batteria).