Grande successo a Villa Palagonia per la prima edizione di Sicily Wedding in love

Classe, gusto, ricercatezza. Una giornata all’insegna dell’eleganza e della bellezza con le eccellenze del territorio nel settore del wedding, quella organizzata domenica da Rosanna Valenti. La professionale organizzazione dell'evento ha riscosso un notevole successo. Tutto è stato all'altezza della straordinaria cornice che ha accolto l'evento: villa Palagonia a Bagheria. Dopo il taglio del nastro, circa 80 coppie di futuri sposi, hanno visitato le sale della prestigiosa villa settecentesca, allestite dalle aziende leader del settore con abiti, scarpe e altre accessori, agenzie di viaggio, fotografi, confetti e bomboniere, tutto quello che serve per il giorno più bello. Alle 18 nella grande sala ovale, i presenti hanno assistito all’esibizione dell’Ateneo di danze dell’800 che hanno fatto rivivere i tempi e l’atmosfera del Gattopardo. Poi tutti nella sontuosa Sala degli specchi per la sfilata diretta da Llb Team di Luca Lo Bosco e presentata dai giornalisti Anna Cane e Giuseppe Messina di Rta.

Le modelle e i modelli in passerella e gli abiti di alta sartoria, da cerimonia e da sposa e sposo, delle collezioni di La Griffe con Le spose di Claudia e MS Misita, hanno incantato il pubblico. I colori accesi degli abiti da cerimonia hanno illuminato il complesso monumentale; le trasparenze e le scollature delle nuove collezioni hanno esaltato la femminilità e la sensualità della donna; gli abiti si sono distinti in eleganza ed originalità; gli abiti da sposa raffinati e principeschi hanno fatto sognare le donne in sala. In passerella i modelli e le modelle hanno indossato anche gli occhiali da sole di note firme di VisionOttica Gagliano e le calzature di Francesco Italy. E non solo moda e bellezza a Villa Palagonia domenica ma anche coreografie di danza, l’esibizione della piccola Ariel, il sax di Pote e la voce straordinaria di Pacha. Ospite d’onore della manifestazione l’architetto, esperto di interior design e scrittore Angelo Garini che, insieme alla wedding planner e creator e coordinator event Rosanna Valenti, ha risposto alle domande delle giovani coppie presenti sull’organizzazione del giorno più bello. Una magia dal grande fascino, uno spettacolo che ha incantato tutti, un’organizzazione impeccabile e in grande stile che conferma Rosanna Valenti esperta e grande professionista del settore.