Gf Vip, Giucas Casella e la sorpresa del figlio James: "Ti amo tantissimo, sei la mia vita"

In occasione del compleanno di Giucas Casella il Gf gli ha organizzato una sorpresa con il figlio James. L'illusionista e ipnotizzatore di Termini Imerese non si aspettava che il figlio venisse in tv e la sua gioia è stata incontenibile.

Signorini ha radunato i vip in giardino, poi li ha bloccati, in quel momento ha fatto il suo ingresso James. "Sono venuto qua solamente per te perché ogni anno siamo stati insieme per il tuo compleanno e sai per me quanto è importante farti gli auguri. Ti stai dimostrando la grande persona che sei e che sei sempre stato. Mi manchi tantissimo, stiamo tutti bene e tu stai andando bene - e continua poi James -. Mio padre non ha filtri come avete potuto notare, dice sempre tutto quello che pensa e non ha freni, non si blocca".

Al termine del freezze Giucas voleva lanciarsi verso il figlio per abbracciarlo, i compagni l'hanno dovuto trattenere: "Mio figlio è bello come il sole! James ti amo tantissimo. Mio figlio è la mia vita ed è veramente tutto per me".

La somiglianza tra i due è così grande che i concorrenti non hanno potuto non farla notare: "È incredibile, è Giucas da giovane".