Al Grand Hotel delle Palme l’International Career Awards

Sarà la città di Palermo ad ospitare l’International Career Awards 2023 in uno dei luoghi più eleganti della città, il Grand Hotel ed Des Palmes, emblema della Belle Époque. L’evento, a cura della Fondazione Costanza e patrocinato dal Comune di Palermo, prevede l’assegnazione di un prestigioso Premio a personalità provenienti da tutto il mondo che si sono distinte per l’alto contributo alla cultura: la cerimonia si terrà sabato 11 marzo alle 17:30, alla presenza di talenti di rilievo internazionale quali l'ambasciatore, Maestro e artista Filippo Lo Iacono, coordinatore della manifestazione e prossimo protagonista di una mostra in programma a New York. Tanti gli ospiti che allieteranno, con la loro arte, l’iniziativa: tra essi, l’attore e autore teatrale Sasà Salvaggio e il Maestro Giovanna Ferrara, con le splendide note del suo violino. La presentazione è affidata alla brillante conduttrice radiofonica Katiuska Falbo, con la collaborazione dell'assistente Sonia Hamza, volto noto della tv.