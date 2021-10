VIDEO | In gommone da Palermo a Los Angeles, Sergio Davì pronto ad affrontare da solo 10 mila miglia

Partenza il 21 novembre dal Marina Arenella. La traversata, che vede la collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la ricerca delle micro e nanoplastiche, porterà il comandante lungo il canale di Panama, per passare dall'Oceano Pacifico fino a San Diego in un gommone di 38 piedi