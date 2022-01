VIDEO | Da Palermo a Los Angeles in gommone, il Covid frena la traversata di Sergio Davì

Tappa forzata a Pasito Blanco, nel sud di Gran Canaria, per il gommonauta partito lo scorso 15 dicembre dal Marina Arenella per la sua impresa in solitaria lunga 10 mila miglia nautiche. "Ho una tosse fastidiosa e un po di febbre ma dal Governo spagnolo mi hanno detto che tra 7 giorni sono un uomo libero"