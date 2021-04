Ripartono le escursioni nelle Gole di Tiberio, geosito Unesco nel cuore delle Madonie

Avete voglia di immergervi nella natura, fare un'escursione in gommone ma in montagna o camminare dentro a un fiume? Se la risposta è sì, basta percorrere pochi chilometri da Palermo per raggiungere un geosito riconosciuto dall’Unesco che offre tutte queste possibilità. Si tratta delle Gole di Tiberio che si trovano nel fiume Pollina tra i comuni di San Mauro Castelverde e Castelbuono, nel Parco delle Madonie. Da maggio le escursioni, organizzate nel rispetto delle normative nazionali e regionali per il contrasto al Covid-19, ripartiranno.

A dare l'annuncio è Madonie Outdoor, che le organizza dal 2012. "L’accesso nel geosito avverrà - spiega l’associazione sportiva - a piccoli gruppi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale. L'attrezzattura necessaria per effettuare il percorso sarà sanificata e i gommoni saranno suddisivi per nuclei familiari". Obbligatorio prenotare la gita e presentarsi muniti di mascherina chirurgica con marchio Ce e guanti in lattice monouso 15 minuti prima dell’appuntamento per sottoporsi al controllo della temperatura.

Le rocce calcaree che compongono le Gole, lunghe circa 450 metri, sono antichissime: si sono formate più di 200 milioni di anni fa, mentre il loro sollevamento risale a circa 23 milioni di anni fa. Il geosito ospita grotte, fossili e una vegetazione incontaminata. La parte centrale è alta anche più di 50 metri: lì l'acqua è profonda più di otto metri ed è quindi necessario salire sul gommone per attraversarla. L'escursione, gestita dai giovani professionisti dell’associazione sportiva dilettantistica Madonie Outdoor, dura due ore. Oltre all’attraversamento della Gola è prevista una passeggiata, con possibilità di fare il bagno, lungo il fiume Pollina. Il costo è di 17 euro per gli adulti, 11 euro per i bambini tra i 6 e i 12 anni, e tre euro per i bambini tra i 2 e i 5 anni.