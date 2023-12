"Il Gol del Cuore": al Ribolla una partita a favore dei ragazzi disagiati di Sperone e Brancaccio

Lo scorso sabato si è svolto al centro Sportivo Ribolla di Totò Schillaci l'iniziativa "Il gol del cuore". L'evento ha visto coinvolte la Nazionale del Cuore attori e cantanti insieme all'Arma dei carabinieri, magistrati e medici. Il calcio d'inizio è stato dato dall'eroe di Italia '90 Totò Schillaci.

"Il Gol del Cuore" ha portato a Palermo artisti di fama nazionale, pronti a mettersi in gioco per sostenere gli spazi dell'Oratorio della Comunità Pastorale Roccella-Sperone, nel contesto del trentesimo anniversario della morte del Beato Giuseppe Puglisi. Tali spazi sono diventati fondamentali nel quotidiano contrasto alla criminalità organizzata, attraverso lo sport, l'educazione e la cura dei più piccoli. Sono oltre cento, infatti, i minori che quotidianamente vi accedono, svolgendo attività sportiva e non solo. La fanfara del 12esimo reggimento carabinieri Sicilia, ha suonato l'inno nazionale, davanti al comandante provinciale dei carabinieri, Generale di Brigata Luciano Magrini, e le più alte cariche cittadine.

Per la cronaca sportiva ha vinto, imbattuta, la nazionale attori e cantanti, con il determinante apporto dello "straniero" il portiere Colonnello dei carabinieri Filippo Barreca, ufficiale in servizio con l'hobby dello spettacolo.