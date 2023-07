Sulle tracce di Goethe a Palermo: in tv c'è il docufilm in prima visione Rai

In tv sbarca il viaggio in Sicilia di Wolfgang von Goethe alla ricerca della classicità. Un'esperienza iniziata a Palermo il 2 aprile 1787 e raccontata in “Viaggio in Italia”. A ripercorrla è il docufilm del grande regista teatrale Peter Stein “Sulle tracce di Goethe in Sicilia”, proposto domani alle 21.15, in prima visione Rai, su Rai 5. Con Peter Stein, Andrea Josè Di Pasquale, Vincenzo Guarrasi, Leoluca Orlando, Padre Gaetano Ceravolo, Manlio Speciale, Michele Cometa, Michele Buffa, Agata Villa, Giuseppe Parello, Elio Galvagno, Ruggero Moncada, Paolo Cipolla, Boris Behncke, Nicola Aricò.