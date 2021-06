Giusy Sciortino e Alberto Di Marzo: omaggio a Battiato per un progetto tutto palermitano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un doveroso ed affettuoso omaggio al cantautore catanese Franco Battiato è stato reso dal duo Alberto di Marzo alla chitarra e Giusy Sciortino alla voce. La cantante bagherese ha mostrato, assieme ad una profonda emozione , personalità e presenza scenica davvero magistrale: una interpretazione certamente dettata dal cuore. Gli arrangiamenti sapienti del Maestro Alberto Di Marzo sono stati sposati con talentuosa precisione dalla voce "unica" di Giusy Sciortino, cosi chè i due brani La Cura e Stranizza d'Amuri sono stati apprezzati da tutti i presenti.

L'artista, con un passato legato alla danza, al teatro ed ai Musical, da qualche hanno interpreta un ricco repertorio che non merita di essere chiamato Cover, in quanto l'impronta lasciata dal profondo studio e dai personalissimi arrangiamenti, di fatto, ripropongono in chiave contemporanea i brani di successo di un recente passato. Alberto di Marzo, dopo aver superato il master in Chitarra Elettrica presso la GIT di Holliwood, ha intrapreso diverse collaborazioni con artisti italiani, insegna chitarra e oggi mette a disposizione della cantante Bagherese la profonda esperienza musicale acquisita.