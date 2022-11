"Ci vediamo al bar" a Cefalù, Giusina in cucina e Paolo Briguglia nella città normanna

Tappa a Cefalù per la food blogger Giusi Battaglia, nota anche come "Giusina in cucina", e l'attore Paolo Briguglia, entrambi palermitani e protagonisti di "Ci vediamo al bar", programma televisivo di Food Network. La puntata girata nella città normanna andrà in onda domani 24 novembre alle ore 22.

La trasmissione metterà in luce le bellezze della città, insieme alle dolci tentazioni della gastronomia locale e alle persone che ne animano le relazioni umane. Proprio come si fa al bar con gli amici.

"La mia infanzia e le mie estati sono legate a Cefalù - racconta Giusi Battaglia - un luogo che tengo sempre nel cuore e di cui mi fa piacere condividerne le bellezze quando è possibile".

"Siamo felici - ha detto il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello - che uno dei volti più noti e apprezzati della “buona” Sicilia abbia scelto Cefalù come tappa del suo programma. Un’occasione in più di quel tassello che fa della nostra città un luogo da visitare".