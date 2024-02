Lo chef bagherese Giuseppe Molinaro trionfa all'Ika Culinary Olympics di Stoccarda, le prestigiose olimpiadi culinarie che si sono svolte in Germania. Medaglia d'oro tra chef e federazioni provenienti da tutto il mondo che si sono riunite per aggiudicarsi il podio. L’evento è stato organizzato dall’associazione tedesca cuochi (Vkd) che si svolge ogni 4 anni dal 1900: questa 26esima edizione ha proposto diverse sfide tra numerose categorie: nazionali, team junior, regionali, community catering e gare individuali.

Il trionfo dello chef del Bacio bar è arrivato nella categoria scultura di zucchero: Molinaro ha infatti realizzato Capitan Uncino. "Mi congratulo con Giuseppe Molinaro che conferma la sua maestria e dimostra che Bagheria è sempre più Città del gusto da promuovere in tutto il mondo" ha detto il sindaco Tripoli.

Il neo vincitore ha commentato la sua vittoria su Facebook. "Sono ancora incredulo a pensare di aver raggiunto un obiettivo così grande che fino a poco tempo fa neanche sognavo. Tanti sacrifici, tante rinunce e tantissime ore passate ad allenarmi trascurando tutto ma convinto di dover inseguire un traguardo. Ho sempre sostenuto che chi lavora duro verso un obiettivo ha probabilità di raggiungerlo e io ho dato tutto me stesso in questi mesi di allenamento per raggiungere questo livello di preparazione. Essere medaglia d’oro in una competizione internazionale è una grandissima soddisfazione, perché ti scontri con super professionisti provenienti da tutto il mondo".