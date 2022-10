Da Bagheria a Sanremo Giovani, Giuse The Lizia tra i 43 selezionati da Amadeus

C'è anche il rapper bagherese Giuse The Lizia, il cui vero nome è Giuseppe Puleo, tra i 43 cantanti selezionati, sui 714 candidati, dalla commissione musicale di 'Sanremo Giovani' presieduta da Amadeus che parteciperanno alle audizioni dal vivo che si terranno a Roma il prossimo 4 novembre nella sede di Rai Radio in via Asiago. L'artista siciliano si esibirà col brano "Sincera".

"Questo è il momento in cui prende il via ufficialmente il Festival: con la selezione dei partecipanti a Sanremo Giovani i cui vincitori approderanno nella categoria Big dell'edizione 2023. La scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti - ha sottolineato Amadeus - è l'unico e grande obiettivo. A tutti i partecipanti vanno i miei complimenti, per il livello musicale e interpretativo, in continua evoluzione con il passare delle edizioni".

Al termine delle audizioni saranno 8 quelli che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani 2022, in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, a cui si aggiungeranno poi i 4 provenienti da “Area Sanremo” che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai. Dei 12 in totale i primi 3 avranno la possibilità di calcare il palcoscenico del Teatro Ariston nella veste di “Big” durante l’edizione 2023 del Festival.

Questi i 43 artisti selezionati per 'Sanremo Giovani': Aisha, Alfa, Arms Around, Asteria, Bais, Big Mama, Calma, Capitolo Zero, Caterina, Collettivo, Dag, Enula, Gianmaria, Giovanni Toscano, Giuse The Lizia, GrenBaud, Hal Quartier, Iride & Ktb, Kaze, Klaus Noir, Malvax, Maninni, Mida, Nico, Nuvola, Obi, Olly, Pablo, Paulo, Reclame, Samia, Sarai, Sechi, Senza cuore, Sethu, Shari, Simone Panetti, Sina, Suicide Gvng, Tes Tutti Esageratamente Stronzi, Uno, Will, Yana C.

Chi è Giuse The Lizia

Nato è cresciuto a Bagheria, Giuse the Lizia ha 20 anni, ma vive e studia a Bologna dal 2020. Ha iniziato a suonare la chitarra alle scuole superiori, periodo in cui ha fatto parte di una cover band degli Strokes. Successivamente si è avvicinato al cosiddetto "cantautorap". Nell'aprile 2021 è uscito per Maciste Dischi il suo primo singolo Vietnam, prodotto da Mr. Monkey. E venerdì 28 ottobre 2022 pubblicherà il suo ultimo lavoro "One More Time", prodotto da Iacopo Sinigaglia.