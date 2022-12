Tv, Sorrisi e Canzoni: "Il bagherese Giuse The Lizia tra gli artisti emergenti del 2022"

Non ha centrato la qualificazione alla finale della prossima edizione del Festival, ma Giuse The Lizia continua a raccogliere riconoscimenti. L'ultimo arriva dal sito di Tv, Sorrisi e Canzoni, che inserisce il cantante bagherese tra gli artisti emergenti del 2022 e da ascoltare nel 2023.

"Partiamo da Giuse The Lizia, uno dei finalisti di Sanremo Giovani col brano 'Sincera', ma nel nostro radar già da un bel po'. In poco tempo ha snocciolato una manciata di singoli, tra cui molti feat. con artisti e artiste già noti ai nostri lettori - come Memento, Laila Al Habash e Bais - che lo hanno catapultato tra i nuovi preferiti delle classifiche Indie, grazie a un pop leggero e spensierato, ma 'groovvoso' quanto basta per ballare", si legge nell'articolo di Sorrisi.com.

Chi è Giuse The Lizia

Nato è cresciuto a Bagheria, Giuse the Lizia ha 20 anni, ma vive e studia a Bologna dal 2020. Ha iniziato a suonare la chitarra alle scuole superiori, periodo in cui ha fatto parte di una cover band degli Strokes. Successivamente si è avvicinato al cosiddetto "cantautorap". Nell'aprile 2021 è uscito per Maciste Dischi il suo primo singolo Vietnam, prodotto da Mr. Monkey. E nello scorso ottobre ha pubblicato il suo ultimo lavoro "One More Time", prodotto da Iacopo Sinigaglia. Finalista all'ultimo Sanremo Giovani.