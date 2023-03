VIDEO | "Giulio è", la serata al Massimo per il giovane ucciso dal crack in una clip: raccolti 30 mila euro

Sold out per lo spettacolo voluto fortemente dal padre, Francesco Zavatteri, e che ha visto alternarsi più di 50 artisti in memoria del 19enne morto nel settembre 2022. I fondi saranno destinati alla creazione di un centro di accoglienza in una piazza di spaccio