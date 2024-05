Giuliano & Partners nominato da il Sole 24 Ore tra i migliori studi legali dell'anno 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel corso della giornata di ieri Il Sole 24 Ore ha pubblicato ufficialmente la lista dei Migliori Studi legali italiani per l'anno 2024. Complessivamente, la lista - redatta grazie alle segnalazioni effettuate direttamente dai Clienti - è complessivamente composta da 354 studi legali italiani, che hanno raccolto oltre 850 riconoscimenti, differenziati per area e settori di specializzazione. Così come già avvenuto per le passate edizioni, anche quest’anno la lista finale mette in evidenza sia grandi studi che eccellenze professionali, rinomate a livello territoriale.

In questo contesto, per quanto concerne l'Area di Palermo, lo Studio Legale Giuliano & Partners ha ottenuto per la prima volta dalla sua fondazione l'importante riconoscimento, nel capoluogo siciliano conseguito soltanto da altri due studi legali (Studio Legale Leone-Fell & C. e Avvocato Fasano Studio Legale).

"La certificazione ottenuta da Il Sole 24 Ore è un grande motivo di orgoglio per l'intero Studio - afferma l'avvocato Roberta Giuliano Inteso Giulio, titolare di Giuliano & Partners - soprattutto perché proveniente dalle segnalazioni effettuate dai nostri Clienti, da sempre al centro del nostro progetto di sviluppo professionale. Il risultato conseguito rappresenta per noi un ulteriore punto di partenza, nella consapevolezza di voler continuare nel percorso intrapreso da ormai due anni, un percorso finalizzato ad offrire un servizio legale altamente specializzato, dinamico e trasversale, differenziato in base alle necessità di ciascuna delle persone che quotidianamente decidono di rivolgersi a Noi per la gestione delle loro problematiche di natura legale e para-legale".