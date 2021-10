Quando Giucas Casella scoprì i suoi ‘poteri’: "Caddi in un pozzo, mia madre sorda venne a salvarmi"

Nei giorni scorsi Giucas Casella ha voluto condividere con gli inquilini della Casa del GF Vip un’esperienza straordinaria accaduta quando era ancora un bambino e rivelatasi l’occasione per accorgersi di essere dotato di poteri fuori dal comune.

L’illusionista ha raccontato che aveva pochi anni quando accidentalmente cadde in un pozzo e fu solo grazie alla forte telepatia che lo legava alla madre sordomuta se riuscì a salvarsi. “Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolo sono cascato nel pozzo e urlavo”, ha spiegato Giucas ai compagni: “Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Ragazzi ho urlato per tantissimo tempo, poi è accaduto qualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso”.

Casella ha poi messo in guardia i compagni dalle magie suggerendo di concentrarsi sulle proprie energie: “Noi non abbiamo bisogno di troppe cose, abbiamo già le energie dentro. Io sono contro queste cose, tipo sedute spiritiche e cartomanzie… Gli spiriti e gli esorcismi esistono, però non mi piacciono e sto lontano”, ha aggiunto ancora, certo che anche nella Casa del GF Vip ci siano alcuni angoli che hanno più energia positiva rispetto ad altri.