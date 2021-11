I volti di Falcone e Borsellino sulle monete da due euro: l'omaggio 30 anni dopo le stragi

I volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sulle monete da due euro. Così la Zecca dello Stato rende omaggio alla memoria dei giudici uccisi a trent'anni dalle stragi di Capaci e via d'Amelio. Le monete riproducono la celebre foto scattata proprio nel 1992 da Tony Gentile, con i due magistrati accanto e sorridenti. Sopra l'immagine compare la scritta "Falcone-Borsellino", l'acronimo RI della Repubblica Italiana tra le date 1992 e 2022.

Il conio segue il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 ottobre scorso. Le monete, per un valore nominale di 6 milioni di euro, saranno prodotte in 3 milioni di esemplari e entreranno in circolazione a partire dal 2 gennaio 2022.