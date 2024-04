L'artista di strada Giovanni Bonsignore in arte "Stiitmen" intervistato dal podcast Egoriferiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il sosia di Adriano Celentano con Fiorello e Carlo Conti in tv, ma anche il più famoso artista di strada palermitano che - non tutti lo sanno - è anche un clown-dottore con il camice colorato negli ospedali dove sono ricoverati i bambini. Giovanni Bonsignore, in arte "Striitmen", è l'intervistato della puntata 21 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21. “Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze - rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino - alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere.

Nel corso dell’intervista "Striitmen" racconterà il suo amore per Adriano Celentano e il mondo dell’imitazione, come i palermitani si rapportano con gli artisti di strada, come lui e i suoi colleghi regolano i turni nel centro storico del capoluogo siciliano quando devono esibirsi, le sue avventure televisive in Rai e il suo credere veramente al mondo del volontariato negli ospedali e nelle carceri: "Perché - racconta - indossando un naso da clown, puoi rendere felice chiunque"