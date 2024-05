Il fotografo palermitano Giovanni Artale diventa "maestro della fotografia artistica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È il fotografo palermitano Giovanni Artale ad avere ricevuto l'onorificenza "Mfa - Maestro della Fotografia Artistica". Sono 20, adesso, in tutta Italia, i fotografi ad avere ricevuto questo riconoscimento dall’Uif – Unione Italiana Fotoamatori, e ben 4, compreso, oggi, Artale, si trovano in Sicilia. L’evento si è svolto nel corso del 34° Congresso Nazionale UIF, tenutosi, a Cervia, presso l’Hotel Buratti. Giovanni Artale, le cui opere sono giunte anche in Vaticano, ha ricevuto l’onorificenza da parte del presidente della commissione artistica nazionale, Marco Zurla.

“Ho concretizzato un sogno che portavo con me sin da bambino: darmi alla fotografia – racconta Artale -. Se, poi, i risultati sono questi, è ancora più bello. Un pensiero, in particolare, adesso, va a mia madre, Nunzia: è stata lei a inculcarmi la passione per la fotografia”. Artale, artisticamente conosciuto con il nome di “IvanArt” è socio dell'Unione Italiana Fotoamatori dal 2013, e non è nuovo a prestigiosi riconoscimenti: è insignito dell'onorificenza “Benemerenza Fotografica Artistica 4 Stelle”, conseguita nel 2022 e ha ottenuto, in vari gradi, le onorificenze del BFA dalla 1^ alla 3 ^ Stella, negli anni 2017, 2018 e 2019. Inoltre, nel 2018, è stato destinatario dell'onorificenza “Meriti Fotografici Organizzativi”, per i risultati conseguiti a livello organizzativo e personale come presidente del Circolo Fotografico “Immagine”.

Le sue opere hanno trovato sede nelle città di Parigi, Roma (città del Vaticano), Firenze (Biennale), Venezia, Palermo e altre importanti località nazionali.