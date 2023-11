Giornata mondiale Onu in memoria delle vittime della strada, incontro con gli studenti all'istituto Majorana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'ufficio Educazione stradale della polizia municipale di Palermo, anche quest'anno, in occasione della Giornata mondiale Onu in ricordo vittime della strada, che si celebra ogni anno la terza domenica di novembre, ha organizzato un seminario di informazione-formazione e sensibilizzazione rivolto agli istituti superiori in programam per martedì 21 novembre nella palestra dell'istituto statale Majorana. L'intento è quello di fornire una informazione completa e precisa sia tecnica che sociale. La mission del seminario è quella di sensibilizzare i giovani al corretto comportamento che devi adottare quando si è alla guida di un veicolo, ma soprattutto vuole aiutare a comprendere che basta distrarsi un istante o mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o alcooliche, per cambiare non solo le nostre vite ma anche quella di chi non ha alcuna colpa e le regole le stava rispettando.

L'ispettore capo Rosa Mazzamuto, dell'ufficio Educazione stradale della polizia municipale di Palermo, insieme a tutti gli altri relatori, forniranno un quadro completo di cosa può scaturire dai comportamenti errati alla guida di un veicolo. Scaletta degli interventi: saluti professoressa Melchiorra Greco, dirigente scolastico dell'istituto Majorana Palermo. Interventi: Maurizio Carta, assessore ai Rapporti funzionali con la polizia municipale, Giuseppe Pierro, direttore Usr Sicilia, Luca Gatani, direttore Ambito territoriale Palermo, Marina Fontana, testimone vittima della strada, Alberto Tenerello, medico (effetti dell’alcool e degli stupefacenti), avvocato Marco Giunta (il reato di omicidio stradale), ispettore capo Rosa Mazzamuto, ufficio Educazione stradale pèolizia municipale di Palermo.

Dopo i saluti del dirigente scolastico e delle autorità intervenute, l'ispettore capo Mazzamuto relazionerà gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcool) e anche sull'importanza di utilizzare i sistemi di sicurezza (cinture di sicurezza, kit viva voce per l'utilizzo del cellulare, e casco). Marina Fontana, testimone vittima della strada, racconterà cosa significa diventare improvvisamente vittima della strada miracolosamente sopravvissuta ad un incidente mortale, moglie di una vittima della strada, Roberto Cona, deceduto a causa di pochi secondi di irresponsabilità alla guida di un'altra persona, che non ha rispettato le regole del codice della strada, delle battaglie che ha intrapreso, insieme a tantissimi familiari e associazioni di vittime della strada, affiancando le istituzioni, per una maggiore giustizia per le vittime della strada. Di come grazie all'unione fra tutti si è arrivati alla legge sull'omicidio stradale, una legge per dare vera giustizia, mai vendetta, alle vittime della strada, una legge che deve essere applicata per creare un vero deterrente, e anche di quanto sia stato importante lottare per raggiungere il traguardo dell'istituzione di una giornata nazionale in ricordo delle vittime della strada anche in Italia.

C’è ancora tanto da fare, a livello di legge, per tutti quei casi di distrazione, dovuti ad esempio all’utilizzo irresponsabile del cellulare alla guida senza adeguati sistemi di controllo. Il suo intento è quello di trasmettere agli alunni presenti e alla platea l'importanza di una maggiore responsabilità delle persone quando si mettono alla guida, e condividere insieme alle istituzioni presenti, quanto sia necessaria maggiore attenzione alla prevenzione e alla correzione dei comportamenti irresponsabili alla guida. L'avvocato Giunta parlerà del reato di omicidio stradale. Il dottore Tenerello racconterà degli effetti dell'alcool e degli stupefacenti.

Questa iniziativa, come ogni anno, vuole essere un momento per creare maggiore sensibilità rispetto a questi temi. In questi ultimi anni, anche grazie ai nuovi strumenti social, qualcosa si sta muovendo, c’è tanta possibilità di passare velocemente la notizia, e anche tanta voglia di fare prevenzione. L’elenco dei morti in incidenti stradali è un bollettino di guerra, e i dati sono sconfortanti. Parliamo di 10 vittime al giorno, è una strage, quasi 4.000 persone l'anno che non ci sono più per un incidente stradale. Abbiamo il dovere di fare qualcosa per fermare questa strage, e abbiamo il dovere di creare responsabilità in noi, e di pretenderla da parte delle istituzioni che devono tutelare noi e la sicurezza stradale. Stiamo vivendo un momento di recrudescenza di incidenti stradali. Si dice sempre che il fattore umano è la prima causa dell’incidente stradale, e questo è vero. Ma è anche vero che strade sicure con infrastrutture adeguate e sane mitigherebbero in molti casi le conseguenze degli incidenti più gravi. Gli incidenti avvengono per tanti motivi, la principale causa è la distrazione, soprattutto l’utilizzo scellerato dello smartphone alla guida, per parlare senza adeguati kit vivavoce, per chattare, per fare un selfie, poi a causa dell’alterazione delle percezioni dovuta all’assunzione di alcool e stupefacenti, a causa della velocità sostenuta, e anche per colpa di tante strade poco sicure, non adeguate alla viabilità e manutenute con indolenza.

Questi morti li viviamo sulla nostra pelle, è un dolore costante, che per noi vittime e familiari di vittime decedute, si rinnova ogni volta che senti parlare di un altro incidente e di un’altra vittima. Morti che si potrebbero evitare con una maggiore presa di coscienza di quanto sia importante essere responsabili e di quanto sia indispensabile investire in sicurezza stradale e manutenzione delle strade. Si può fare tanto, a zero costi, con cuore e volontà di fare di questa giornata un momento di vero impegno sociale. Infrastrutture, educazione e formazione pene certe e immediate. Il rispetto delle regole passa da una scelta consapevole a beneficio della sicurezza di tutti, ogni volta che l’infrazione di una regola diventa abitudine si rischia di creare emulazione e quindi danni irreparabili. Se non rispetti la regola devi sapere che rischi una vera punizione; servono maggiori controlli e sanzioni e pene adeguate e immediate, soprattutto sui comportamenti più azzardati e pericolosi per terzi.

