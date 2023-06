Dalla "Parkrun" alla zumba: al Foro Italico una giornata dedicata allo sport e alla salute

La mattina di sabato 24 si aprirà alle 9 con la "Foro Italico Parkrun", una 5 chilometri non competitiva da fare di corsa o al passo lungo la villa al mare. La mattina proseguirà con le attività coordinate dalla Lilt Palermo di "Preveniamo in Movimento evento di Oaccus, progetto cofinanziato dall’Unione Europea rivolto a giovani sopravvissuti al cancro che mira a generare una rete sociale e a informare e formare su uno stile di vita sano.

Pilates, yoga e mindfulness nell’area dedicata al benessere psicofisico. Ritmi brasiliani, social dance, zumba, calcetto e calishtenics nell’aera sport. Laboratori per bimbi dedicati alla educazione ambientale presso il giardino sensoriale mentre a mare vogheranno le Pink dragon boat, le Aquile Rosa della Lilt Palermo. Attività fino alle ore 13.

I medici di Vivi Sano, associazione che ha riqualificato e gestisce il Parco intitolato a Livia Morello, saranno a disposizione per un check up medico sullo stato di salute che comprende anche un Ecg e consigli di un nutrizionista. Controlli medici e consigli sulla pratica di sani stili di vita possibili grazie a Quartieri Sport di Tutti progetto finanziato da Sport e Salute che sta dando l’opportunità a tanti palermitani di tutte le età di fare sport gratuitamente e in sicurezza per un anno al parco del Foro Italico.