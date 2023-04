Giornata mondiale del libro, all'hotel Mercure aperitivo gratis in cambio di un volume usato

All'hotel Mercure di via Mariano Stabile ritorna "Porto&Riporto", l'evento culturale organizzato dalla Extroart con un aperitivo per un libro, in occasione della giornata mondiale del libro di domani, 23 aprile. Sarà un modo per arricchire ulteriormente di libri la saletta della lettura creata nella hall del Mercure, che domani dalle 16 alle 19, sarà aperta a tutti quelli che portando un libro usato riceveranno in cambio gratuitamente un aperitivo e salatini.

"L'iniziativa di 'Porto&Riporto' - dichiara il direttore del Mercure, Andrea Stancato - già avviata da oltre un decennio ha coinvolto piacevolmente la nostra struttura ricettiva che ha già scambiato oltre un migliaio di libri che sono stati lasciati dal pubblico passante ma sopratutto dai nostri ospiti, specie quelli stranieri che hanno donato i loro libri in lingua originale. Ed è per questo che invitiamo, principalmente i più giovani a venire nella nostra saletta della lettura per prendere un libro in lingua originale e diffondere così il principio della lettura su carta".