Giornata mondiale della Terra, l'iniziativa di Retake per pulire le strade del centro da plastica e mozziconi

Retake Palermo si unisce all'iniziativa per la Giornata mondiale della Terra. La manifestazione mira a sensibilizzare sui temi legati all'ambiente e alla protezione del pianeta Parteciperanno oltre 20 città Retake. L'evento, organizzato da Retake Palermo, si terrà venerdì 19 aprile nelle strade del centro storico, a partire dalle 9 ai Quattro Canti e consisterà in un'azione di raccolta rifiuti (plastica, vetro e mozziconi di sigarette) e segnalazioni di ingombranti. Questa iniziativa coinvolge attivamente non solo i cittadini, ma anche le studentesse, gli studenti e il personale docente e non docente dell’Istituto Superiore “Francesco Ferrara” e dell’IPSSEOA “Pietro Piazza”, il Comitato Civico XIII Vittime, il CeSVoP – Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo e i dipendenti di Amazon.

Racconteranno la manifestazione gli amici di Radio 100 passi. “Questa giornata non è solo un'occasione per curare l'ambiente, ma rappresenta anche un momento importante per coinvolgere i residenti del quartiere e le altre realtà, soprattutto quelle scolastiche, con cui collaboriamo e continuiamo a collaborare. Al materiale utile ci pensiamo noi, voi portate solo la vostra voglia di fare la differenza! Ci incontriamo alle 9 ai Quattro Canti dove le volontarie e i volontari inizieranno la loro opera di raccolta, mentre le studentesse e gli studenti dell’Istituto Superiore “Francesco Ferrara” e dell’IPSSEOA “Pietro Piazza” partiranno dai loro rispettivi Istituti Scolastici. Punto di incontro finale sarà alle ore 12 la monumentale scalinata dl Teatro Massimo che ringraziamo per avere abbracciato il progetto. Ci piace anche ringraziare il Comune di Palermo, l’Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente e la RAP – Risorse Ambiente Palermo che, in spirito di collaborazione, hanno voluto concedere il loro patrocinio alla manifestazione” – le parole di Marco D’Amico, Presidente di Retake Palermo e Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Retake Italia, che lancia un appello condiviso per la salvaguardia del nostro pianeta, perché ogni gesto conta nella protezione del nostro ambiente.

Invitiamo tutti a iscriversi all’iniziativa cliccando su questo link https://app.retake.org/APP/index.cfm?where=Event&idEvn=3684 per poter usufruire gratuitamente della nostra assicurazione durante l'evento. Per maggiori informazioni potete consultare le nostre pagine Facebook e Instagram.