Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è online Gammazita

Un brano dedicato a tutte le donne del mondo che combattono per i loro diritti e in particolare a Kamala Harris, prima vicepresidente donna della storia. Guarda a chi Mao Ze dong definiva «l’altra metà del cielo» “Gammazita”, il nuovo singolo del suo musicale siciliano Bellamorèa. LINK: www.youtube.com/watch?v=7H6Qwud5zgY Un brano che richiama a una leggenda della tradizione popolare siciliana, quella di Gammazita, una fanciulla siciliana promessa sposa ad un picciotto siciliano che non volendo cedere alle insidie di un soldato francese, per difendere il suo onore, preferì buttarsi nel pozzo. Il suo fidanzato, uccide quel soldato angioino e leggenda narra che per questo motivo scoppiarono i vespri siciliani. Protagoniste sono quindi le donne che subiscono, donne che denunciano e donne che lottano. «Attraverso la leggenda popolare siciliana di Gammazita – dicono i Bellamorèa – ci siamo legati al drammatico fenomeno della violenza contro le donne, che affonda le sue radici nella società patriarcale e di conseguenza anche nel senso della "difesa dell'onore" delle fanciulle. Ancora oggi, ci sono troppi uomini che stuprano e uccidono le donne per affermare il loro potere. Nonostante il finale della leggenda sia drammatico, attraverso un suicidio, non abbiamo voluto celebrare una donna che si uccide dopo essere stata stuprata, bensì darle un segno di onore, come simbolo di dignità e speranza. La metafora della danza nel video rappresenta allo stesso tempo la violenza subita e la tentazione».