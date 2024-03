Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, spettacolo e fiaccolata al Politeama

Torna un appuntamento fisso e irrinunciabile per Palermo: la Giornata Mondiale che ricorda la consapevolezza sull’autismo. La Sicilia e l’Italia tutta, tornano a colorarsi di blu. A Palermo si riaprono le porte del Teatro Garibaldi Politeama e in piazza ripartirà la storica fiaccolata. Domenica 7 aprile a partire dalle ore 18 (quest’anno ParlAutismo con la rete delle associazioni ha deciso di slittare la celebrazione della Giornata a domenica 7 perché il 2 aprile a ridosso delle festività pasquali) in teatro con ingresso libero, si darà inizio allo spettacolo, patrocinato dalla Presidenza dell’Ars, dalla Presidenza della Regione Siciliana e dal Comune di Palermo che ha aderito e patrocinato la giornata mondiale a Palermo.

Lo spettacolo, che sarà presentato dalle giornaliste Anna Cane e Licia Raimondi, con la direzione artistica di Giuseppe Di Michele, vedrà alternarsi sul palcoscenico l’attore comico Giovanni Cangialosi, i Badaboom duo cabarettistico che spopola sui canali social e in tv e l’attore comico Emanuele Scelta. Ma ad esibirsi davanti al pubblico del Politeama, saranno anche i ragazzi speciali che canteranno, danzeranno e sfileranno sul palco. Alla serata prenderanno parte istituzioni, autorità e scuole di ogni ordine e grado, che in queste settimane hanno partecipato a campagne di sensibilizzazione sul tema dell’autismo.

E ancora famiglie, associazioni, testimonial, il comando dell’esercito e rappresentanti di numerosi comuni siciliani. Saranno presenti il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il direttore generale dell’Asp Daniela Faraoni, l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo che crede fermamente nei progetti di inserimento lavorativo a favore dei ragazzi con autismo, il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore comunale ai Servizi sociali Rosi Pennino che per anni ha presieduto ParlAutismo (oggi guidato da Tiziana Amato) e lavorato in prima linea sul fronte dei diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie e il presidente della Fondazione Italiana Autismo Davide Faraone.

L’evento permetterà di fare il punto della situazione sui bisogni del mondo legato all’autismo, le conquiste ottenute dopo anni di lavoro e battaglie, i protocolli e l’apertura di spazi inclusivi, ma si ricorderanno anche i diritti negati, come la creazione dei centri diurni e residenziali per adulti, l’inserimento stabile nella pianta organica della scuola dell’Asacom, percorsi di inclusione lavorativa, l’organizzazione immediata della spesa dello 0,3% per l’autismo. Dopo lo spettacolo, appuntamento in piazza Politeama, per la 15° fiaccolata, simbolo della rivendicazione dei servizi e dei diritti di tutte le persone con autismo.