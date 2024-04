Giornata del mare e della cultura marinara 2024: iniziative anche a Palermo

Il corpo delle capitanerie di porto d’Italia ha commemorato con numerose iniziative la Giornata del mare e della cultura marinara 2024. Anche in Sicilia per l’occasione, sono stati organizzati in tantissime località degli eventi, coordinati dalle direzioni marittime della Sicilia Occidentale ed Orientale, dai compartimenti marittimi - capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi, che hanno visto coinvolte le scuole di ogni ordine e grado, ma anche le Amp, i pescatori, la Lega navale, l’istituto zooprofilattico sperimentale di Sicilia e tanti altri portatori d’interesse pubblici e privati.

L’obiettivo rimane quello di coinvolgere e sensibilizzare i più giovani, guidandoli a “vivere il mare e tutto l’ambiente naturale in un modo più consapevole” aiutandoli ad assumere un nuovo senso di responsabilità e di rispetto nella gestione e fruizione. Le iniziative delle capitanerie si sono sviluppate in tutte le località dove sono strutturati i compartimenti e nello specifico con Marevivo Sicilia sono stati organizzati eventi a Palermo, Mazara del Vallo, Marsala, Sciacca e Patti, realizzando due interventi diversi: il primo finalizzato a illustrare il ruolo che riveste il corpo militare delle capitanerie di porto nella difesa dell’ambiente marino, nelle pratiche di soccorso, nella messa in sicurezza della navigazione e nel mantenimento dell’habitat naturale, e il secondo affidato agli educatori di Marevivo con il compito di sviluppare dei laboratori scientifici e seminari educazione ambientale.

“Siamo onorati di portare avanti ogni anno questa iniziativa in Sicilia e in tutta Italia in collaborazione con il corpo delle capitanerie di porto - dichiara Fabio Galluzzo, delegato regionale della Fondazione Ambientalista Marevivo - è un evento che commemora il mare come la più importante risorsa del pianeta, diffondendo conoscenze e informazioni importanti per una gestione più sostenibile. Appello accorato che vuol raggiungere principalmente le nuove generazioni, sulle quali gravano le grandi minacce e le conseguenze dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici e l’eccessivo sfruttamento delle risorse marine, esposte a forti rischi di depauperamento. La scuola come sempre è il luogo ideale dove creare effetti moltiplicatori e alleanze che possono condurre ad una svolta, concretizzando tra i giovani una maggiore responsabilità civica e una cittadinanza più attiva che possa affiancarsi al prezioso lavoro delle istituzioni e delle persone che lavorano in mare, per la sua promozione e per la sua salvaguardia".