Giornate Fai, San Giovanni degli Eremiti nella top 10 dei monumenti più visitati

Più di 550.000 visitatori hanno partecipato alla 31esima edizione delle Giornate Fai di Primavera (+43% rispetto all'edizione del 2022) e tra i monumenti più apprezzati d'Italia c'è il gioiello palermitano San Giovanni degli Eremiti.

Oltre mezzo milione di italiani hanno dedicato il loro fine settimana a scoprire o riscoprire i tesori di storia, arte e natura del nostro Paese, "guidati da quel sentimento civile di orgoglio, appartenenza e responsabilità che da oltre trent'anni fa il successo" della manifestazione di punta del Fondo per l'Ambiente Italiano.

Le Giornate Fai di Primavera 2023 (sabato 25 e domenica 26 marzo), spiega una nota, "si confermano, dunque, il più importante evento di piazza dedicato al nostro ineguagliabile patrimonio culturale e paesaggistico": centinaia di migliaia di persone hanno partecipato alle visite in oltre 750 luoghi in 400 città, molti dei quali spesso inaccessibili o poco conosciuti, proposte da 7.500 appassionati volontari della Fondazione, "vera forza motrice" di questa iniziativa, affiancati da 15.000 'Apprendisti Ciceroni' - studenti delle scuole italiane formati per l’occasione.

Giornate del Fai, i luoghi più visitati del 26 marzo

Il luogo più visitato è stato il Tunnel del Bunker antiatomico di Affi (Vr), seguito da Villa Schifanoia a Firenze e dal Castello degli Schiavi a Fiumefreddo Sicilia (Ct). Quarto posto per Palazzo Clerici a Milano e quinto, a pari merito, per i Palazzi dei 7 Portoni a Fossacesia (Ch) e per la Sede Rai di Corso Sempione a Milano. Vengono poi, in sesta posizione, il Parco Villa Gregoriana - Bene del Fai a Tivoli (Rm) - al settimo posto il Forte Wohlgemuth a Rivoli Veronese (Vr), all'ottavo la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti a Palermo, mentre in nona posizione si trova Palazzo Salerno a Napoli. Chiude la classifica nazionale dei 10 luoghi più visitati Villa Wolkonsky a Roma. Anche i Beni del Fai hanno partecipato alla grande festa delle Giornate di Primavera: il più visto è stato Parco Villa Gregoriana a Tivoli (sesto luogo più visitato in tutta Italia), seguito da Villa Necchi Campiglio a Milano, Villa del Balbianello a Tremezzina (Co), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Pd) e da Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo.