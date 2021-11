Giornata contro la violenza sulle donne, in Sicilia un aumento del 70% di denunce rispetto al 2020

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un aumento del settanta per cento di denunce per maltrattamenti e violenza di genere in Sicilia rispetto al 2020. È il dato che è emerso nel corso della serata di solidarietà organizzata da Angela Mattarella , presidente dell’Inner Wheel Palermo Normanna e del Pool antiviolenza e per la legalità, in collaborazione con Barbera&Parteners di Nadia Speciale, che si e'svolta ieri a palazzo Sant’Elia per sostenere la casa famiglia "Piccole Donne" di Palermo, dove tante ragazze vittime di violenza trovano alloggio.

Alla serata, che è stata presentata dalla giornalista Nadia La Malfa, hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto di Palermo,Giuseppe Forlani, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il questore Leopoldo Laricchia, il magnifico rettore dell'università di Palermo, Massimo Midiri, l'assessore regionale alla Formazione,Roberto Lagalla, il generale dei Carabinieri, Rosario Castello, e il generale Maurizio Scardino il vice sindaco Fabio Giambrone, il deputato regionale Giuseppe Lupo, gli assessori comunali Giovanna Marano, Paolo Petralia, Mario Zito e il presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, il procuratore aggiunto Annamaria Picozzi, e il magistrato Daniela Troja.

Il ricavato della serata è stato devoluto alla casa alloggio "Piccole donne ", uno dei ventuno centri di tutta la Sicilia, gestito da Rosaria Gentile, che fornisce assistenza quotidiana alle tante ragazze, alcune giovanissime, che sfuggono alla sopraffazione e ai soprusi. Non sono mancati i momenti d'intrattenimento, con le esibizioni di Rita Collura al sassofono accompagnata dalla chitarra di Riccardo Serradifalco, e ancora della cantante Manuela Li Cauli, della violinista Ginevra Baglio, della poetessa Myriam De Luca, dell’attrice Elena Pistillo, e di Fabrizio del duo comico "I Sansoni" . "Siamo orgogliosi e soddisfatti della partecipazione di tante autorità - ha detto Angela Mattarella Fundaro'- che con la loro presenza hanno voluto dare un segnale tangibile dell'impegno sinergico nella lotta contro ogni violenza di genere".