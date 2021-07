Giovane biologo palermitano alla guida dell'equipe internazionale che "mappa" lo sviluppo del cervello

Lo studioso, 31 anni, si è laureato in Biotecnologie all'università di Palermo. L'"atlante" che i ricercatori hanno costruito potrà fornire informazioni utili per la lotta alle malattie neurodegenerative e dello sviluppo e per la cura dei tumori cerebrali