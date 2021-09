Gianni Morandi baciato dal sole di Mondello: passeggiata in spiaggia e immancabile foto social

Maglietta bianca, viso sorridente e abbronzato. Anche Gianni Morandi ha scelto Palermo per qualche giorno di vacanza. E come ormai tradizione è lui stesso a raccontarlo ai fan tramite i social. Su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae a pochi passi dalla spiaggia e la didascalia "Pomeriggio a Mondello". Alle sue spalle si intravede l'Antico stabilimento. A scattare la foto l'inseparabile moglie, Anna. Per i sostenitori dell'eterno ragazzo di Monghidoro un'occasone ghiotta per incrociarlo e rubargli un selfie.