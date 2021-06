Geraci Siculo vola alla borsa del turismo di Napoli grazi al circuito “Bella Sicilia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ci sarà anche Geraci Siculo alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. Grazie all’adesione al prestigioso Circuito Turistico Bella Sicilia il Comune Madonita, terzo classificato all’ultimo concorso dedicato ai Borghi più Belli d’Italia, sarà ospite dello stand istituzionale dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. L’evento si svolgerà dal 18 al 20 Giugno, presso il quartiere fieristico della Mostra D'Oltremare di Napoli. Il Circuito Bella Sicilia presenterà diversi itinerari da vivere nell’Isola, si parte dalla scoperta dei sapori e dei profumi, quindi piatti tipici, dolci e vini locali si passa alle tradizioni artigianali, umane e culturali per poi estendersi alla scoperta della magnificenza artistica, naturalistica ed architettonica dei comuni aderenti, e quindi della Sicilia tutta. Il motto dei comuni aderenti è uno per tutti e tutti per uno, con l’evidenza di una promozione condivisa per questo anche se gli itinerari raggruppano i comuni per vicinanza territoriale.

Per l’Itinerario delle Madonie saranno presenti oltre a Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Bompietro, Gangi e San Mauro Castelverde. A Napoli, in rappresentanza del Circuito Bella Sicilia ci sarà il coordinatore regionale Michele Isgrò decisamente soddisfatto: l’ultima esperienza promozionale vissuta “in presenza” è stata quella della BIT di Milano nel febbraio 2020, nel frattempo con i nostri documentari abbiamo raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, generando un volano di promozione non solo per i comuni di Bella Sicilia ma per il brand unico Sicilia. Questa opportunità concessa dal Dipartimento Regionale del Turismo quindi dall’Assessore Regionale Manlio Messina, così come il Patrocinio Gratuito concesso nei mesi scorsi dall’Assessorato alla Cultura e Identità Siciliana a firma dell’Assessore Alberto Samonà ci gratificano, premiano tantissimi sforzi e spronano a fare ancora meglio. Quando la politica si accorge della gente che opera e lavora veramente per far conoscere questa nostra bella terra, si apre la porta alla speranza di un vero cambiamento di passo”.

“Usciamo da un periodo lungo e molto complicato per tutti gli operatori del settore turistico – afferma il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa – ma a differenza di tantissime altre località, abbiamo avuto in questi mesi l’opportunità di fare conoscere a tutti gli Italiani le straordinarie bellezze del nostro Borgo. Sono sicuro che l’impegno che abbiamo profuso per comunicare al meglio i nostri tesori darà i suoi frutti già a partire dalla stagione estiva. La partecipazione alla BIT, grazie alla partnership sottoscritta con il Circuito Bella Sicilia, è la dimostrazione che sul tema della promozione turistica e culturale del nostro Borgo non ci fermiamo mai. Abbiamo tutte le carte in regola per fare di Geraci Siculo una importante destinazione turistica”