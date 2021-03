Ultime ore per votare Geraci Siculo come borgo dei borghi, il sindaco: "Facciamo vincere la Sicilia"

Ultimo giorno utile per eleggere Geraci Siculo come "Borgo dei Borghi". Il paese delle Madonie è l'unico candidato siciliano alla finale del concorso ideato dalla trasmissione Rai "Alle Falde del Kilimangiaro", condotto da Camila Raznovich. La votazione si chiude a mezzanotte.

"Oggi è l'ultimo giorno di votazioni. Ci stiamo giocando la vittoria finale e ancora possiamo fare tanto" dice il sindaco, Luigi Iuppa, che chiede "l'ultimo sforzo. Bisogna fare tutti qualcosa. Oltre votare per l'ultima volta, chiediamo anche ai nostri amici e conoscenti di farlo. È domenica e tutti possono dedicare un minuto del loro tempo per votare. Mandiamo sms, messaggi su whatsapp e telegram. Facciamo dei post su Facebook, Instagram e Twitter. Usate il mezzo che ritenete più opportuno. Se vince Geraci, vince la Sicilia", conclude Iuppa.

In questi giorni si sono succeduti numerosi messaggi anche da parte di personaggi celebri, del mondo dello spettacolo, che si sono mobilitati in favore del borgo madonita. L'intera Giunta regionale, guidata da Nello Musumeci, ha lanciato il proprio appello per far vincere Geraci. Lo stesso ha fatto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Stamani anche l'assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, ha rilanciato l'appello al voto tramite Facebook. "Carissimi - si legge - mi dareste una mano?? Siamo giunti all’ultimo giorno di votazioni, il più importante. È domenica e tutti possono dedicare un minuto del loro tempo per votare".

Per votare basta andare sul sito della trasmissione (www.rai.it/borgodeiborghi/) ed esprimere la propria preferenza. Si può fare accedendo con le proprie credenziali RaiPlay, oppure utilizzando quelle di Google o di Facebook