GenerAzioni, quarto workshop sul mondo che cambia

Dove sta andando il mondo e in che modo? Attraverso le nostre scelte e azioni di ogni giorno, possiamo dare il nostro contributo da cittadini attivi? In questo nostro tempo, quali sono le ragioni della crisi che stiamo vivendo e quale può essere la sorpresa dell'estraneo? A partire da queste domande sabato 16 settembre, alle 9,30 si svolgerà il IV workshop del percorso di formazione sociopolitica GenerAzioni su “Dove va il mondo? Le ragioni antropologiche della crisi che viviamo: la sorpresa dell’estraneo”. Per l'occasione interverrà Ferdinando Fava - ordinario di Antropologia culturale all’Università di Padova - che proporrà una lettura del nostro presente, partendo da una riflessione sul concetto di estraneo. A introdurre i lavori sarà padre Gianni Notari, direttore dell’istituto di Formazione politica “Pedro Arrupe”.

Al centro del confronto, in particolare, si proverà a capire quali strumenti occorrerà avere per riconoscere e interpretare l'estraneo preso nella sua singolarità, nella quotidianità e nel suo rapporto in contesti sociali e spaziali più ampi. Si proveranno a capire, inoltre, le dinamiche generate dalla persona che si affaccia alla nostra porta, il figlio o il genitore di una vita, sino ai fenomeni contemporanei che ci interpellano più da vicino come, ad esempio, il cambiamento climatico, l’(in)giustizia sociale, il confronto delle generazioni con il trauma della violenza.

“Anche con questo incontro desideriamo aprire uno spazio di riflessione e di confronto sugli aspetti del mondo in chiave locale e globale – afferma padre Gianni Notari -. GenerAzioni si propone di trasformare le istanze di cambiamento che provengono dai nostri territori in concrete azioni partecipative. L'intento è quello di formare leader di comunità, competenti ed eticamente orientati, capaci di: muoversi nella complessità della vita moderna, assumersi responsabilità comuni e trovare soluzioni condivise e sostenibili ai nodi critici del nostro tempo”.

GenerAzioni è un cantiere intergenerazionale che, facilitando connessioni tra esperienze virtuose presenti nei territori, vuole offrire percorsi formativi a persone che desiderano generare processi comunitari di cambiamento.