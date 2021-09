Via le stellette dal gilet arancione, tolti i gradi al generale Pappalardo e lui tuona: "Un abuso"

Niente più stellette e gradi. Il generale palermitano Antonio Pappalardo, leader dei "Gilet arancioni", non è più generale dell'Arma dei carabinieri. Secondo quanto si apprende, gli è stato notificato oggi un provvedimento amministrativo di perdita del grado per rimozione da parte del ministero della Difesa.

Il motivo? A violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato e aver creato disonore alle forze armate durante la pandemia.

Il combattivo 74enne replica seccamente all'AdnKronos: "Un abuso"

"Mi hanno notificato - dice - comportamenti che riguardano la mia attività politica, io sono presidente di un movimento politico e ho parlato davanti a tutti nel corso di manifestazioni pubbliche. Da anni mi perseguitano - sottolinea annunciando di essersi già rivolto ai suoi legali - Presenterò una denuncia e chiederò in nome e per conto del movimento due milioni di euro di danni".

Pappalardo spiega che il provvedimento gli è stato notificato dopo che "sabato abbiamo fatto una manifestazione a Milano e poi ho consegnato a un vicequestore un verbale di arresto nei confronti di Mattarella, Draghi, governanti e parlamentari per usurpazione del potere politico visto che Mattarella è stato eletto da parlamentari non convalidati. Stiamo ricevendo - sostiene . centinaia di dichiarazioni di persone che ci dicono che si sono vaccinate anche se non volevano, costrette perché non potevano perdere il posto di lavoro"

