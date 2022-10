Foro Italico, inaugurati i Gazzetta Sports Days: il taglio del nastro con Cairo, Lagalla e Schifani

Pronti, partenza, via! Questa mattina ha preso il via ufficialmente la "Palermo Sport Tourism Arena", tre giorni di sport e spettacolo organizzata da Rcs Sports & Events in partnership con la Regione Siciliana, con il Patrocinio del Comune di Palermo e con la collaborazione di Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e Sport e Salute.

All'interno della Palermo Sport Tourism Arena, grazie al coinvolgimento delle scuole elementari (classi quarte e quinte) e medie di Palermo, circa 900 bambini hanno partecipato ai diciotto sport previsti e hanno potuto conoscere gli ospiti della manifestazione.

Le dichiarazioni

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha detto: "Un saluto a tutti i nostri giovani che vivranno queste felicissime giornate di sport. Lo sport comporta educazione, crescita, vita normale e salubre in una terra come la Sicilia che ha tanto bisogno per i nostri ragazzi di questo tipo di esperienza. Ringraziamo il presidente Cairo della sua presenza e del suo contributo a questa iniziativa, realizzata in collaborazione col governo Musumeci che mi ha preceduto. Questa è la nostra Sicilia, attrattiva, che si porge come terra fertile, ricca di bella gente, di cultura. Abbiamo premiato grandissimi campioni ieri sera a Segesta, siamo orgogliosi di avere potuto ospitare questa manifestazione, sono convinto che ce ne saranno tante altre; il governo regionale lavorerà per questo."

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha dichiarato: "Grazie agli organizzatori e a tutte le istituzioni sportive, nazionali e regionali. Questa sinergia ha portato oggi, nella nostra Palermo, un risultato importante e visibile soprattutto per i nostri giovani e per le nostre scuole. Ho visitato alcuni campi di gioco e ho trovato tantissimi ragazzi entusiasti, partecipativi e attratti da questa novità. Lo sport unisce, educa e allo sport dobbiamo dare importanza. Tutto il nostro territorio è meraviglioso, uno scenario privilegiato. L'impegno dell'amministrazione comunale è quello di potenziare gli impianti sportivi, in particolare quelli che erano stati dismessi, organizzando nuove aree della città. Questo è realizzabile come dimostrato da questa splendida iniziativa".

Il Presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo ha detto: "Ringrazio il presidente Schifani e il sindaco Lagalla per l'accoglienza. Essere qui a Palermo, in questa Sicilia, è una cosa bellissima. Ho visto che il Foro Italico è stato attrezzato in maniera splendida per i nostri giovani che hanno modo di divertirsi su tutti questi campi. Dallo sport, che ci impegnamo a raccontare tutti i giorni sulla Gazzetta dello Sport e ci impegnamo ad organizzare attraverso RCS Sport & Events, si può imparare tantissimo."

L'Amministratore Delegato di Rcs Sport Paolo Bellino ha detto: "Il legame tra Rcs Sport e la Regione Siciliana è molto forte come dimostrato dall'organizzazione de Il Giro di Sicilia e alcune tappe importanti del Giro d'Italia. L'idea di questo evento è quella di abbinare lo sport raccontato allo sport praticato. L'obiettivo per i prossimi anni è quello di rafforzare ancor di più questo legame. Quando siamo partiti per questo viaggio con l'Assessore Manlio Messina l'obiettivo era proprio questo perchè lo sport è uno dei volani più importanti per il turismo e valorizza al meglio tutto il territorio."

Il direttore generale di La Gazzetta dello Sport Francesco Carione ha detto: "Siamo qui per raccontare lo sport, i grandi campioni e portarli in mezzo alla gente. Tutti possono partecipare fianco a fianco ai loro idoli. Da cinque anni organizziamo il Festival dello Sport a Trento che porta sempre grandi ospiti e speriamo che questo possa accadere anche qui, creando un connubio tra Nord e Sud che si trasformi in un abbraccio unico per tutto il Paese".

Il programma

14:00 Bebe Vio Academy e gli atleti di Art4Sports

15:00 Ferdinando De Giorgi

17:30 Vincenzo Nibali

19:00 Palermo Calcio

Gli sport della Palermo Sport Tourism Arena

Tanto spazio dedicato anche allo sport praticato con diciotto discipline, organizzate in collaborazione con Sport e Salute attraverso le Federazioni ed Associazioni Sportive del territorio e aperte a tutti. Si potranno praticare skateboard, pattinaggio corsa, pickleball, rugby, football americano, beach volley, handball, basket 3vs3, atletica sprint, salto in lungo, salto in alto, scherma, arrampicata, calcio, yoga, vela, canoa e canottaggio. L'apertura al pubblico, con ingresso gratuito, sarà dalle 8:30 alle 20.